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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
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21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
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21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
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Самарджич: «У „Ливерпуля“ сейчас тоже проблемы. Так что „Спартак“ может сыграть успешно»

сегодня, 04:51
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Защитник «Анжи» Мирал Самарджич, ранее выступавший за «Марибор», поделился мнением о прошедшем матче со «Спартаком» в чемпионате России (2:2), а также оценил шансы красно-белых добыть очки в домашнем поединке с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов:

«После матча эмоции остались и позитивные, и негативные. Был счёт 2:1 в нашу пользу, но на последней минуте мы допустили ошибку. Думаю, итоговый результат закономерен. Мы должны быть довольны, что увезли одно очко с выездного матча с действующим чемпионом России. При этом очень досадно, что „Анжи“ упустил победу – нам необходимо набирать очки, чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги.

Думаю, „Спартак“ играет в свою игру, следует своему игровому стилю и в зависимости от соперника незначительно его меняет. У красно-белых очень качественная линия атаки. А вот в обороне футболисты не такие сильные. В чём мы, „Анжи“, убедились в ходе матча против них. Но в целом это хорошая команда.

В состоянии ли „Спартак“ что-либо противопоставить „Ливерпулю“? У „Ливерпуля“ сейчас тоже проблемы – они проиграли в чемпионате Англии много матчей с крупным счётом. Так что „Спартак“ может сыграть с ними успешно.

Сможет ли „Марибор“ побороться со „Спартаком“ за третье место в группе? Думаю, им будет очень тяжело. Сейчас это молодая и неопытная команда. Пока она не очень качественная».

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