Денис Суарес: «Я буду до последнего бороться за место в основе „Барселоны“»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес сообщил, что не собирается уходить из клуба, а намерен бороться за место в стартовом составе.

«Я никогда не думал об уходе из клуба, хотя летом у меня было два предложения, это правда.

Я верю, что у меня будут возможности, которые я постараюсь использовать. Моя цель - играть важную роль в команде, и я не перестану сражаться, пока не добьюсь этого».

Суарес в этом сезоне провел 5 матчей в Примере, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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