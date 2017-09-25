Луис Суарес выступил против насилия в футболе

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес на своей странице в «твиттере» выступил против насилия в футболе.

Несколько дней назад в Уругвае два арбитра, в том числе женщина, были атакованы игроками и болельщиками во время матча команд U19.

После этого инцидента началась забастовка судей по всей стране, из-за чего футбольная ассоциация Уругвая отменила все матчи местного чемпионата.

«Нет насилию в футболе. Давайте жить без насилия в футболе и жизни, наслаждаясь этим прекрасным видом спорта. Давайте уважать друг друга», — написал Суарес.

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