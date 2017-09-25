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14:00 Закончился первый тайм Спартак М (до 19) 1:1 Ливерпуль (до 19)
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Луис Суарес выступил против насилия в футболе

сегодня, 14:25

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес на своей странице в «твиттере» выступил против насилия в футболе. 

Несколько дней назад в Уругвае два арбитра, в том числе женщина, были атакованы игроками и болельщиками во время матча команд U19.

После этого инцидента началась забастовка судей по всей стране, из-за чего футбольная ассоциация Уругвая отменила все матчи местного чемпионата.

«Нет насилию в футболе. Давайте жить без насилия в футболе и жизни, наслаждаясь этим прекрасным видом спорта. Давайте уважать друг друга», — написал Суарес.

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Все комментарии
richi
сегодня в 14:49
Давайте жить мирно, но сначала ухи друг другу пооткусываем.
Капитан Смoллетт
сегодня в 14:48
просто отписался, такое впечатления что ему до этого всего нет дела...
zakirjan_87
сегодня в 14:44
В Суареса походу Петросян вселился, или на крайняк Дорохов с Камызяк)))
drug01
сегодня в 14:37
правильно говорит только сам зубастый!!!!
Overbeer
сегодня в 14:34
наверно зубы выправил)
Klopp_OUT
сегодня в 14:32
То есть Суарес просит,чтобы Реал больше не выигрывал Барсу?!
Ахад
сегодня в 14:30
тот суарес который творит насилие прям на поле?
NGY
сегодня в 14:28
Пчелы против меда...!

Суарес против насилия..!

Анекдот...))
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