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Гиггз поздравил Бэрри с установлением рекорда АПЛ по количеству матчей

вчера, 23:49
АрсеналАрсенал2 : 0Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поздравил хавбека «Вест Бромвича» Гарета Бэрри, который в понедельник установил абсолютный рекорд Премьер-Лиги по числу матчей, проведя 633-й поединок в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Гиггзу.

«Привет, Гарет. Поздравляю тебя с тем, что ты побил мой рекорд по количеству матчей в Премьер-Лиге. Это настоящий подвиг. Я знаю, что ты профессионал. Провести столько игр на высоком уровне — это потрясающее достижение. Так держать, приятель! Надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей» - сообщил Гиггз в видеообращении.

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Все комментарии
juchok
сегодня в 00:05
Гиггз красава!
Y.N.W.A.
вчера в 23:55
Просто фантастика. Вот кто может быть доволен и гордиться своей футбольной карьерой- главный старожил АПЛ в истории.
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