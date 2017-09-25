Гиггз поздравил Бэрри с установлением рекорда АПЛ по количеству матчей

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поздравил хавбека «Вест Бромвича» Гарета Бэрри, который в понедельник установил абсолютный рекорд Премьер-Лиги по числу матчей, проведя 633-й поединок в турнире. Предыдущий рекорд принадлежал Гиггзу.

«Привет, Гарет. Поздравляю тебя с тем, что ты побил мой рекорд по количеству матчей в Премьер-Лиге. Это настоящий подвиг. Я знаю, что ты профессионал. Провести столько игр на высоком уровне — это потрясающее достижение. Так держать, приятель! Надеюсь, что впереди у тебя еще много матчей» - сообщил Гиггз в видеообращении.

“It’s a massive achievement”



Ryan Giggs pays tribute to Gareth Barry… pic.twitter.com/HA88KTqkAw — Premier League (@premierleague) 25 сентября 2017 г.

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