Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»

«Арсенал» дома одержал победу над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 6-го тура чемпионата Англии.
Лондон, стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув»
«Арсенал» - «Вест Бромвич» 2:0 (1:0)
Голы: Ляказетт 20, Ляказетт 67 (пен).
«Арсенал»: Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Мустафи, Рэмзи (Мэйтленд-Найлс 90+4), Джака, Санчес (Озил 83), Эль-Ненни, Бельерин, Ляказетт (Жиру 83).
Главный тренер: Арсен Венгер.
«Вест Бромвич»: Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Доусон, Крыховяк, Ливермор (Моррисон 63), Робсон-Кану (Рондон 64), Бэрри, Ньом (Филлипс 74), Родригес.
Главный тренер: Тони Пьюлис.
Предупреждения: Санчес 44 - Эванс 35, Доусон 49, Крыховяк 56, Ньом 67.
Судья: Роберт Мэдли.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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