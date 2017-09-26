Почеттино: «Я сказал, что влюблён в Кейна, и теперь наши жёны ревнуют»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал хет-трик нападающего «шпор» Харри Кейна в ворота АПОЭЛа (3:0) в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов:

«Заслуживает ли Кейн сравнений с Месси и Роналду? Я думаю, это совершенно разные футболисты. Для меня Кейн является одним из лучших нападающих. Криштиану другой. Так же, как и Месси.

Но моё отношений к Харри Кейну остаётся всё тем же. Он забил три мяча. Как я сказал, для меня это один из лучших форвардов. Но я не хочу описывать его так же, как после матча с „Вест Хэмом“. Я сказал, что влюблён в него, и теперь моя жена ревнует, и его супруга тоже.

Обменял ли бы я Кейна на Роналду? Криштиану – фантастический игроки, один из лучших. Харри тоже один из лучших и будет только прогрессировать, ведь он ещё так молод. Я не могу шутить на эту тему, ведь они оба потрясающие футболисты. Это игроки, которых хотелось бы иметь в одной команде».

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