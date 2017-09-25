Жардим: «У „Порту“ отличные игроки, и мне очень импонирует их тренер»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в преддверии матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Порту» отдал должное сопернику и высказался о текущей форме своей команды:

«„Порту“ – замечательная команда, которая находится на первом месте в своём чемпионате. В их распоряжении есть отличные игроки и тренер, который мне очень импонирует (Прим. – Сержиу Консейсау).

Мы очень хорошо стартовали в чемпионате, за исключением поражения в Ницце. Мы здорово провели даже эту предсезонку. У нас очень конкурентоспособная команда, и это нормально, что мы ждём, что каждый из игроков будет набирать форму, чтобы команда могла прогрессировать с каждым матчем».

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