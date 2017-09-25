Наставник «Марибора»: «Мы знаем, что нужно делать для выхода в следующий раунд ЛЧ»

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич отметил, что его команда не испытывает волнения перед выездной встречей с «Севильей» в рамках группового этапа Лиги чемпионов:

«Возможно, „Марибор“ – это не самый известный клуб в мировом футболе, но у нас есть определённый опыт. Мы знаем, что нужно делать, чтобы добиться выхода в следующий раунд. Нервы? Я убеждён, что и я, и все мои футболисты останемся спокойными».

В первом туре группового раунда ЛЧ «Марибор» дома сумел вырвать ничью в матче со «Спартаком» (1:1).

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