Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»

Руководство «Милана» рассматривает варианты приглашения Карло Анчелотти или Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Нынешний рулевой Винченцо Монтелла не устраивает боссов, поскольку команда не выдает необходимый результат. И хотя о немедленном увольнении Монтеллы речь пока не идет, его долгосрочные перспективы в клубе находятся под большим вопросом.

В то же время Конте накануне выразил желание однажды вернуться в Италию, а у Анчелотти не лучшим образом складываются дела в «Баварии», так что он почти наверняка покинет мюнхенцев по окончании сезона.

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