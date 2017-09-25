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Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»

сегодня, 10:40

Руководство «Милана» рассматривает варианты приглашения Карло Анчелотти или Антонио Конте на пост главного тренера команды.

Нынешний рулевой Винченцо Монтелла не устраивает боссов, поскольку команда не выдает необходимый результат. И хотя о немедленном увольнении Монтеллы речь пока не идет, его долгосрочные перспективы в клубе находятся под большим вопросом.

В то же время Конте накануне выразил желание однажды вернуться в Италию, а у Анчелотти не лучшим образом складываются дела в «Баварии», так что он почти наверняка покинет мюнхенцев по окончании сезона.

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Все комментарии
neomessi ответил Медив
сегодня в 11:45
Медив:
Ну почему сразу Анчи или Конте, еще столько великих игроков и шлаковых тренеров, которые не руководили Миланом... Мои варианты: Мальдини(надо ж продолжить семейные традиции), Давидс(чем он хуже Зеедорфа?), Шевченко(обязательно должен хоть пол сезона поруководить), Костакурта, Недвед(почему надо ограничиваться только своими звездами?), Гаттузо (моя главная кандидатура). Ну а потом можно уже и Конте звать
ну как бы твой список можно дальше продолжать ))
Кака например, тот же Креспо или Дида))
RussianHorse ответил жменя семечек
сегодня в 11:44
жменя семечек:
согласен на любые расклады если они дадут результат! и вообще я заждался возвращение милана в футбольную элиту! а то там без него как то тускло! пора уже напомнить реалом и барселонам, кто такой милан
Они и так знают, что это китайский 🇨🇳 мешок-проект))
Fargis Abdula Merkzaev ответил azkan
сегодня в 11:38
azkan:
Карло Анчелотти лучший кандидат, но из-за одного поражения и одной ничьи уходить? Будут ждать результаты в ЛЧ. После примут решение. А Конте пусть остается в Челси. Хоть какой результат не показывал. Пусть строит лучший Челси. Милану быстрейшего возвращения!
Ну вряд ли боссы Милана будут думать как поступить с Монтеллой, опираясь на результаты ЛЧ. Милану-то что с этого, играя в ЛЕ? Но согласен, что лучше чтобы Анчи вернулся, его знают, любят в Милане. А Конте думаю сам и не уйдет из Челси. По крайней мере надеюсь на это, так как Косту выставил на продажу, он ему нужен, покупает молодых игроков, то есть строит фундамент для будущего!!!
milanetto10
сегодня в 11:37
если это правда тоя я и не знаю кого лучше брать выбор сложный
Медив
сегодня в 11:35
Ну почему сразу Анчи или Конте, еще столько великих игроков и шлаковых тренеров, которые не руководили Миланом... Мои варианты: Мальдини(надо ж продолжить семейные традиции), Давидс(чем он хуже Зеедорфа?), Шевченко(обязательно должен хоть пол сезона поруководить), Костакурта, Недвед(почему надо ограничиваться только своими звездами?), Гаттузо (моя главная кандидатура). Ну а потом можно уже и Конте звать
quiet
сегодня в 11:30
На первый взгляд равнозначные варианты. Вроде бы хотелось бы Анчелотти, но может он уже староват для новых свершений и стоит попробовать Конте.
azkan
сегодня в 11:24
Карло Анчелотти лучший кандидат, но из-за одного поражения и одной ничьи уходить?
Будут ждать результаты в ЛЧ. После примут решение.
А Конте пусть остается в Челси. Хоть какой результат не показывал.
Пусть строит лучший Челси.
Милану быстрейшего возвращения!
bexxx ответил Ювентиец
сегодня в 11:22
Ювентиец:
Вообще, если честно, заждался возвращения милана... Смотрел на их игру с сампой в выходные - аж тошнит... Юве уже надоело в одну калитку всех выносить... Ахтунг! Конкурс объявляется! На главного конкурента Ювентусу в серии А. Есть смелые??
Я конечно за Милан. Но думаю наполи в этом сезоне вас задавят.
drug01
сегодня в 11:14
Милану пора иметь тренера супер
VIPded
сегодня в 11:13
Оба хороши! Форза, россонери!!!
cska1948 ответил 178
сегодня в 11:07
178:
Он в УФУ собрался.
Точно! А я запамятовал. Спасибо за напоминание.
Ювентиец
сегодня в 11:06
Вообще, если честно, заждался возвращения милана... Смотрел на их игру с сампой в выходные - аж тошнит... Юве уже надоело в одну калитку всех выносить... Ахтунг! Конкурс объявляется! На главного конкурента Ювентусу в серии А. Есть смелые??
178 ответил cska1948
сегодня в 11:05
cska1948:
А Карреру почему-то в Италию не зовут.
Он в УФУ собрался.
Ювентиец ответил ДАША Д
сегодня в 11:03
ДАША Д:
Если Конте действительно хочет вернуться в Италию, то он наиболее вероятный кандидат.
Конте ждет, когда Макс у нас уйдет... Вряд-ли он в милан перейдет... Папа Карло - лучшая кандидатура для милана - свой в доску.
sir_Alex
сегодня в 11:02
Для Анчи родной клуб, как-никак!
zakirjan_87
сегодня в 11:01
Да Монтелла к сожалению совсем не айс(

Очень хотелось бы увидеть возвращение Анчи на пост Милана!

Он сможет возродить ТОТ самый Милан!
Captain Paolo
сегодня в 11:01
Анчи давай домой !!!
жменя семечек
сегодня в 11:00
согласен на любые расклады если они дадут результат! и вообще я заждался возвращение милана в футбольную элиту! а то там без него как то тускло! пора уже напомнить реалом и барселонам, кто такой милан
Gianfranco Zola ответил ДАША Д
сегодня в 10:54
ДАША Д:
Если Конте действительно хочет вернуться в Италию, то он наиболее вероятный кандидат.
Анчелотти, наиболее вероятный кандидат для Милана.
cska1948
сегодня в 10:52
А Карреру почему-то в Италию не зовут.
ДАША Д
сегодня в 10:51
Если Конте действительно хочет вернуться в Италию, то он наиболее вероятный кандидат.
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