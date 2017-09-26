Гвардиола: «„Шахтёр“ – одна из лучших команд, против которой я играл»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался об игре «Шахтёра» после домашней победы над «горняками» (2:0) в Лиге чемпионов:

«„Шахтёр“ – одна из лучших команд, против которой я когда-либо играл. Их стилю очень трудно противостоять. Они прекрасно контролируют мяч, а когда он достаётся Тайсону, Марлосу, Бернарду и особенно Фреду, то одним пасом может организоваться атака. Превосходная командная скорость впереди, быстрые передачи свойственны почти всем футболистам, например, Исмаили и другому фуллбэку.

„Шахтёр“ хорошо организован в обороне. Все эти факторы вынуждают меня гордиться своими футболистами и этой победой. Не сыграй мы так агрессивно, без такого прессинга, мы бы не победили эту команду».

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