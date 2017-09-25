Клопп: «Нам нужен результат, а не зрелищная игра»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, отвечая на вопрос о том, могут ли впервые появиться вместе в стартовом составе Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Филиппе Коутиньо и Садьо Мане в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов со «Спартаком», сказал, что для него в первую очередь важен результат, а не зрелищная игра:

«Баланс должен быть правильным. Мы – команда, ориентированная на атаку, но речь идёт о Лиге чемпионов. Нам нужен результат. От нас не требуется показывать зрелищный футбол.

Хорошо иметь в составе всех этих футболистов. Это очень круто, что они находятся в форме, но это ничего не значит. Я не верю в имена. Я верю в игру. Футболисты должны сочетаться друг с другом, мы попробуем этого добиться».

Клопп также отметил, что «Спартак», несмотря на многочисленные травмы, всё равно остаётся сильным соперником.

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