Жардим: «Сегодня „Порту“ был сильнее, но в группе остаётся ещё четыре матча»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды от «Порту» (0:3) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов:
«Сегодня „Порту“ был сильнее „Монако“. Они были более агрессивными и выигрывали почти в каждом единоборстве. Но нашей задачей остаётся выход в следующий раунд Лиги чемпионов. У нас ещё остаётся четыре игры в этой равной группе».
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никто не ожидал от них такой прыти однако
никто не ожидал от них такой прыти однако