Фонсека: «Назначь арбитр пенальти, и „Шахтёр“ мог бы сравнять счёт при 0:1»

Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:2):

«Сегодня я очень горжусь нашими ребятами. Мы показали свою храбрость, показали, что не боимся играть и владеть мячом, не прячемся от игры. Думаю, не каждая команда приносила такому сопернику столько сложностей.

Понятно, что когда начался второй тайм, и нам забили, стало немного сложнее. Но сегодня я доволен своими ребятами, даже несмотря на результат. В первом тайме мы полностью выполнили план. Мы сконцентрировались не только на обороне, но и выходили в атаку. Создавали опасность сопернику.

Все ребята хорошо себя показали, так что трудно отметить кого-либо особо. Понятно, что когда нам забили второй гол, мы уже чуть больше рисковали.

Маленькие детали могут очень сильно влиять на игру. Сегодня судили одни из лучших португальских арбитров, но им не посчастливилось рассмотреть то, что видели мы. Во-первых, назначили пенальти, которого не было. А при счёте 0:1 не назначили пенальти, который был – сыграли рукой в штрафной. Мы могли бы сравнять счёт.

Сейчас рано вести подсчёт очков. Мы сфокусируемся на следующей игре чемпионата».

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