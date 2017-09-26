Фонсека: «Назначь арбитр пенальти, и „Шахтёр“ мог бы сравнять счёт при 0:1»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Чемпионшип
  • Армения. Премьер-лига
  • Китай. Суперлига
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Румыния. Лига 1
  • Швейцария. Суперлига
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Рома
21:45 сегодня Базель -:- Бенфика
21:45 сегодня ЦСКА -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня ПСЖ -:- Бавария
21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Манчестер Юнайтед (до 19)
16:00 сегодня Кайрат (до 19) -:- Краснодар (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
23:41
«Спартак» сыграл вничью с «Ливерпулем»604
23:39
«Порту» одержал разгромную выездную победу над «Монако»40
23:39
«Манчестер Сити» не без труда одержал победу над «Шахтером»34
23:37
«Реалу» удалось добыть первую победу на стадионе «Боруссии»120
22:15
Диего Коста завершил переход из «Челси» в «Атлетико»27
07:34
Бэйл: «„Реал“ не лидирует в чемпионате, но у нас есть менталитет победителей»0
07:22
Рамос: «Мяч действительно попал мне в руку, но это было совершенно непроизвольно»2
07:08
Роналду: «Кажется, я в каждом матче должен доказывать, кто я такой»3
06:50
Хазенхютль: «Невозможно подготовить команду к такой атмосфере, как в игре с „Бешикташем“»3
06:37
Селихов: «Думаю, что „Спартаку“ по силам взять очки и на „Энфилде“»11
06:09
Жардим: «Сегодня „Порту“ был сильнее, но в группе остаётся ещё четыре матча»2
05:50
Бош: «В первом тайме за игру рукой Рамоса должен был быть пенальти»4
05:32
Мельгарехо: «Хотел забить гол и помочь команде, как в матче с „Анжи“»2
05:09
Почеттино: «Я сказал, что влюблён в Кейна, и теперь наши жёны ревнуют»5
04:41
Гвардиола: «„Шахтёр“ – одна из лучших команд, против которой я играл»0
04:30
Боккетти: «Все мышцы болят, если честно. Но при таком режиме это нормально»2
03:43
Джикия: «Сдерживать Салаха было довольно сложно, но ничего опасного он не создал»8
03:23
Слуцкий: «В каждом матче у „Халла“ были шансы на победу, но у нас не получалось»7
03:02
Врач «Спартака»: «Травмы? Может быть, это проклятие, злой рок»10
02:49
Коутиньо: «О расизме в адрес Мане услышал только после игры»5
02:39
Источник: «Мане и Старридж подверглись проявлениям расизма в матче со "Спартаком»21
02:20
Ещенко: «Они могли забить ещё, мы могли забить ещё – результат справедлив»4
02:04
Бубнов: «Эта ничья для „Спартака“ равноценна победе»3
01:52
Таски: «Сейчас „Севилья“ фаворит группы, но „Спартак“ хочет победить»2
01:43
Червиченко: «Такой результат – большое везение для „Спартака“»8

Фонсека: «Назначь арбитр пенальти, и „Шахтёр“ мог бы сравнять счёт при 0:1»

сегодня, 06:22
Манчестер СитиМанчестер Сити2 : 0ШахтерШахтерМатч завершен

Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:2):

«Сегодня я очень горжусь нашими ребятами. Мы показали свою храбрость, показали, что не боимся играть и владеть мячом, не прячемся от игры. Думаю, не каждая команда приносила такому сопернику столько сложностей.

Понятно, что когда начался второй тайм, и нам забили, стало немного сложнее. Но сегодня я доволен своими ребятами, даже несмотря на результат. В первом тайме мы полностью выполнили план. Мы сконцентрировались не только на обороне, но и выходили в атаку. Создавали опасность сопернику.

Все ребята хорошо себя показали, так что трудно отметить кого-либо особо. Понятно, что когда нам забили второй гол, мы уже чуть больше рисковали.

Маленькие детали могут очень сильно влиять на игру. Сегодня судили одни из лучших португальских арбитров, но им не посчастливилось рассмотреть то, что видели мы. Во-первых, назначили пенальти, которого не было. А при счёте 0:1 не назначили пенальти, который был – сыграли рукой в штрафной. Мы могли бы сравнять счёт.

Сейчас рано вести подсчёт очков. Мы сфокусируемся на следующей игре чемпионата».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100