Бош: «В первом тайме за игру рукой Рамоса должен был быть пенальти»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче группового раунда Лиги чемпионов:

«Мы обороняемся одиннадцатью игроками и атакуем одиннадцатью игроками, нельзя винить одних защитников. В матче против очень хорошего соперника, который почти не допускал ошибок, мы всё время были на шаг позади.

Нам нужно лучше обороняться. У нас не получался прессинг. А это усложняет соперничество с такой мастеровитой командой. Мы должны проанализировать этот момент и добиться прогресса.



В первом тайме надо было давать пенальти за игру рукой [у Серхио Рамоса], но мы проиграли заслуженно».

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