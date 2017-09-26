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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
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Артём Ребров может избежать операции

сегодня, 17:33

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил приятные для болельщиков команды вести.

Сегодня голкипер «красно-белых» Артем Ребров, который травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», прошел первый этап углубленного медицинского обследования. Вартапетов отмечает, что предварительные данные МРТ правого коленного сустава Реброва позволяют предполагать, что лечение игрока может обойтись без хирургического вмешательства.

Сообщается, что на дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется еще один–два дня.

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Все комментарии
ОЛЛС
сегодня в 18:07
Здоровья!
СТЕЙК
сегодня в 18:04
ТЁМЕ ЗДОРОВЬЯ
Чикомас
сегодня в 17:56
Хорошо бы. Выздоравливай парень!
Василий 50
сегодня в 17:49
Это всего лишь предположение.
К выходным будем знать окончательный диагноз.
quinn-se
сегодня в 17:46
Артём был вчера одним из лучших, вот так бы ВСЕГДА играл!)) Чего ему и желаем, надеюсь, после очень скорого выздоровления. Здоровья Артёму!!!

p.s. А Сашу Селихова поздравляем от души с рождением сына! И тут не подвёл, молодец!))
PATRIOT1965
сегодня в 17:45
Здоровья! Нормальный паренек.
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:41
Дай бог дай бог!
spartak kursk
сегодня в 17:38
Это хорошая весть.
А приятной она станут,если предположения Вартапетова станет явью.

Но мы все ждём и замечательных известий,известий о возвращении в строй лидеров команды из лазарета.
Skorp-winner
сегодня в 17:37
    Ерден
    сегодня в 17:37
    Артем заслужил эту Лигу чемпионов, надеюсь восстановится к следующим матчам. Селихов тоже вчера молодец, но может и подождать
    Skorp-winner
    сегодня в 17:36
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