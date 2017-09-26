Артём Ребров может избежать операции

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил приятные для болельщиков команды вести.

Сегодня голкипер «красно-белых» Артем Ребров, который травмировался в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля», прошел первый этап углубленного медицинского обследования. Вартапетов отмечает, что предварительные данные МРТ правого коленного сустава Реброва позволяют предполагать, что лечение игрока может обойтись без хирургического вмешательства.

Сообщается, что на дополнительное изучение результатов обследования медицинскому штабу потребуется еще один–два дня.

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