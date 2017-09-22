Джано получил травму в матче с «Анжи»

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Анжи».
Футболист был заменен на 35-й минуте встречи на Фернандо из-за мышечной проблемы.
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Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе получил травму в матче 11-го тура чемпионата России с «Анжи».
Футболист был заменен на 35-й минуте встречи на Фернандо из-за мышечной проблемы.
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