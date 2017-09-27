Конте: «Постоянно твержу своим игрокам: „Между домашними и гостевыми матчами разницы нет“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после выездной победы над «Атлетико» в матче группового раунда Лиги чемпионов (2:1) подчеркнул, что его команда должна играть в свой футбол в каждом поединке:

«Я постоянно повторяю своим футболистам, что между домашними и гостевыми матчами нет никакой разницы. Каждый раз мы должны играть в свой футбол, демонстрируя максимальную самоотдачу и всегда нацеливаясь на победу. Думаю, нам это удаётся. В прошлом сезоне такое отношение к делу принесло нам победу в АПЛ и выход в финал Кубка Англии. Теперь мы имеем прекрасный шанс проявить себя в таком великом турнире, как Лига чемпионов.

Делает ли нас эта победа претендентами на золотые медали ЛЧ? Мы должны двигаться шаг за шагом, не делая громких заявлений и не строя грандиозных планов. Подобная сдержанность помогла нам выиграть прошлый чемпионат, хотя в нём были команды и посильнее нашей. В этом сезоне будет то же самое. Такие победы, как сегодня, заметно подкрепляют нашу уверенность в собственных силах, но, повторюсь, наша задача – суметь составить конкуренцию другим клубам в борьбе за трофей».

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