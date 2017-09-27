Жезуш: «Проиграли второй по силе команде мира, пропустив нелепый автогол»

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«В перерыве я сказал своей команде, что мы можем обыграть „Барселону“. Я чувствовал, что знаю, что мы должны сделать, чтобы победить. Но в итоге мы проиграли из-за нелепого автогола.

В игре против второй по силе командой мира мы показали впечатляющий футбол. В первом тайме мы перекрыли сопернику все пути для обострения атак через пас, а во втором стали лучше контролировать мяч. Но, несмотря на всё это, всё равно очень сложно создавать моменты, играя против „Барселоны“.

Думаю, „Спортинг“ оставил очень хорошее впечатление на весь мир».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте