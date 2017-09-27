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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
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22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
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22:05 сегодня Милан -:- Риека
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Жезуш: «Проиграли второй по силе команде мира, пропустив нелепый автогол»

сегодня, 02:33
СпортингСпортинг0 : 1БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов:

«В перерыве я сказал своей команде, что мы можем обыграть „Барселону“. Я чувствовал, что знаю, что мы должны сделать, чтобы победить. Но в итоге мы проиграли из-за нелепого автогола.

В игре против второй по силе командой мира мы показали впечатляющий футбол. В первом тайме мы перекрыли сопернику все пути для обострения атак через пас, а во втором стали лучше контролировать мяч. Но, несмотря на всё это, всё равно очень сложно создавать моменты, играя против „Барселоны“.

Думаю, „Спортинг“ оставил очень хорошее впечатление на весь мир».

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Все комментарии
Wolf77785
сегодня в 02:46
А Спортинг 1)
MALOVAR
сегодня в 02:42
Респект,знатно потроллил барсу
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