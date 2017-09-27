Вальверде: «Это же Лига чемпионов, здесь никогда не бывает легко!»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу над «Спортингом» (1:0) в поединке группового этапа Лиги чемпионов:

«Если хочешь побеждать в больших, важных матчах, то для этого приходится помучиться. Атмосфера была замечательная, соперник был хорош. Мы проявили большое рвение, доминировали в первом тайме, и понимали, что соперник умеет контратаковать.

При счете 1:0 „Спортинг“ сжал зубы, и в это время мы не чувствовали себя надёжно. У нас были шансы закрепить эту победу, но мы ими не воспользовались. Но ведь это Лига чемпионов, здесь никогда не бывает легко!»

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