Симеоне: «„Челси“ переиграл „Атлетико“ тактически и физически»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Челси» в матче группового раунда Лиги чемпионов (1:2):

«Челси» сыграл лучше нас. По ходу всего поединка они чувствовали себя комфортнее, чем мы.

Азар и Мората? «Челси» хорошо сыграл в целом, соперник был силён и настроен на борьбу. Они заслужили эту победу. Мы принимаем это поражение. У нас были шансы повести со счётом 2:0, но «Челси» был лучше нас как в тактическом, так и в физическом аспектах. Нам следует их поздравить.

Всё, что мы можем сделать, – это продолжать работать над улучшением всех компонентов нашей игры, и тогда победы, безусловно, придут.

Победа «Ромы» над «Карабахом»? Если бы они проиграли, это бы ничего не изменило».

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