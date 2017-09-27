Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может стать лучшим, забитым на неделе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Спартака» Фернандо может стать автором самого лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Его мяч в ворота «Ливерпуля» (1:1), забитый со штрафного, вошел в число соискателей премии, сообщает УЕФА. Также на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендуют забитые мячи в исполнении Скотта Синклейра ("Селтик") в ворота «Андерлехта» (3:0), Эдинсона Кавани (ПСЖ) в игре с «Баварией» (3:0), Гарета Бэйла ("Реал") во встрече с «Боруссией» из Дортмунда (3:1) и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") в матче с «Шахтером» (2:0).

Голосование на сайте УЕФА завершится 2 октября.

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