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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Гол Фернандо в ворота «Ливерпуля» может стать лучшим, забитым на неделе в Лиге чемпионов

сегодня, 14:32

Полузащитник «Спартака» Фернандо может стать автором самого лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Его мяч в ворота «Ливерпуля» (1:1), забитый со штрафного, вошел в число соискателей премии, сообщает УЕФА. Также на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов претендуют забитые мячи в исполнении Скотта Синклейра ("Селтик") в ворота «Андерлехта» (3:0), Эдинсона Кавани (ПСЖ) в игре с «Баварией» (3:0), Гарета Бэйла ("Реал") во встрече с «Боруссией» из Дортмунда (3:1) и Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити") в матче с «Шахтером» (2:0).

Голосование на сайте УЕФА завершится 2 октября.

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Все комментарии
Kashaev Kamil ответил Zimka
сегодня в 15:10
Там Кариуз поздно прыгнул
Zimka ответил Андрей Гадзаов
сегодня в 14:53
Андрей Гадзаов:
Же брюйн.без вариантов
Там Пятов проспал,а у Фернандо хоть и не в самую девятину, но всё равно красивее.
вячеслав остапенко
сегодня в 14:53
я согласен
Artuom
сегодня в 14:53
1. КДБ
2. Бейл
3. Кавани
Андрей Гадзаов
сегодня в 14:38
Же брюйн.без вариантов
ermak6848
сегодня в 14:36
Гол КРАСАВИЦ !!!
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