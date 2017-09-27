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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 Матч завершен Астана 1:1 Славия П
20:00 Матч завершен Зенит 3:1 Реал Сосьедад
20:00 Матч завершен Виктория П 3:1 Хапоэль БШ
20:00 Матч завершен Лугано 1:2 ФКСБ
20:00 Матч завершен Атлетик Б 0:1 Заря
20:00 Матч завершен Остерсандс 1:0 Герта
20:00 Матч завершен Кельн 0:1 Црвена Звезда
20:00 Матч завершен БАТЭ 2:4 Арсенал
20:00 Матч завершен Зальцбург 1:0 Марсель
20:00 Матч завершен Лацио 2:0 Зюлте-Варегем
20:00 Матч завершен Ницца 3:0 Витесс
20:00 Матч завершен Русенборг 3:1 Вардар
22:05 Закончился первый тайм Локомотив М 3:0 Фастав
22:05 Закончился первый тайм Шериф 0:0 Копенгаген
22:05 Закончился первый тайм Маккаби ТА 0:0 Вильярреал
22:05 Закончился первый тайм Партизан 2:0 Динамо К
22:05 Закончился первый тайм Скендербеу 0:0 Янг Бойз
22:05 Закончился первый тайм АЕК 1:1 Аустрия В
22:05 Закончился первый тайм Милан 1:0 Риека
22:05 Закончился первый тайм Лион 1:0 Аталанта
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22:12
«Ницца» разгромила «Витесс»1
21:58
«Зальцбург» нанёс поражение «Марселю»2
21:53
«Лацио» одолел «Зюлте-Варегем»1
21:15
«Лион» - «Аталанта»: стартовые составы0
21:11
«Партизан» - «Динамо» Киев: стартовые составы1
21:08
«Милан» - «Риека»: стартовые составы7
21:04
«Локомотив» - «Фастав»: стартовые составы10
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Результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

сегодня, 22:05

Сегодня проходят матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Астана» - «Славия» - 1:1
Голы: Томасов 42 - Нгадеу-Нгаджуи 18.

«Виктория» - «Хапоэль» Беэр-Шева - 3:1
Голы: Петржела 29, Копич 76, Бакош 89 - Нвакаэме 69.

«Лугано» - ФКСБ - 1:2
Голы: Боттани 14 - Будеску 58, Мараньяо 64.

«Кельн» - «Црвена Звезда» - 0:1
Гол: Боаки 30.

БАТЭ - «Арсенал» - 2:4
Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 - Уолкотт 9, Уолкотт 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)

«Коньяспор» - «Витория Гимараеш» - 2:1
Голы: Марацци 24, Милошевич 48 - Хуртадо 74.

«Зальцбург» - «Марсель» - 1:0
Гол: Даббур 73.

«Атлетик» - «Заря» - 0:1
Гол: Харатин 26.

«Остерсандс» - «Герта» - 1:0
Гол: Нури 23 (пен).

«Лацио» - «Зюлте-Варегем» - 2:0
Голы: Кайседо 18, Иммобиле 90.

«Зенит» - «Реал Сосьедад» - 3:1
Голы: Ригони 5, Кокорин 23, Кокорин 60 - Льоренте 41

«Русенборг» - «Вардар» - 3:1
Голы: Бендтнер 25 (пен), Конрадссен 56, Хеденстад 68 - Фелипе 90+1.

«Ницца» - «Витесс» - 3:0
Голы: Плеа 16, Сен-Максимен 45, Плеа 81.

Новость будет дополняться.

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Медив
сегодня в 22:06
Глянул табличку УЕФА. Немцы на 25 месте по набранным очкам в этом сезоне. Верной дорогой идут
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