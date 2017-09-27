Результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги Европы

Сегодня проходят матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Астана» - «Славия» - 1:1
Голы: Томасов 42 - Нгадеу-Нгаджуи 18.
«Виктория» - «Хапоэль» Беэр-Шева - 3:1
Голы: Петржела 29, Копич 76, Бакош 89 - Нвакаэме 69.
«Лугано» - ФКСБ - 1:2
Голы: Боттани 14 - Будеску 58, Мараньяо 64.
«Кельн» - «Црвена Звезда» - 0:1
Гол: Боаки 30.
БАТЭ - «Арсенал» - 2:4
Голы: Иванич 28, Гордейчук 67 - Уолкотт 9, Уолкотт 22, Холдинг 25, Жиру 49 (пен)
«Коньяспор» - «Витория Гимараеш» - 2:1
Голы: Марацци 24, Милошевич 48 - Хуртадо 74.
«Зальцбург» - «Марсель» - 1:0
Гол: Даббур 73.
«Атлетик» - «Заря» - 0:1
Гол: Харатин 26.
«Остерсандс» - «Герта» - 1:0
Гол: Нури 23 (пен).
«Лацио» - «Зюлте-Варегем» - 2:0
Голы: Кайседо 18, Иммобиле 90.
«Зенит» - «Реал Сосьедад» - 3:1
Голы: Ригони 5, Кокорин 23, Кокорин 60 - Льоренте 41
«Русенборг» - «Вардар» - 3:1
Голы: Бендтнер 25 (пен), Конрадссен 56, Хеденстад 68 - Фелипе 90+1.
«Ницца» - «Витесс» - 3:0
Голы: Плеа 16, Сен-Максимен 45, Плеа 81.
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