«Локомотив» разгромил «Фастав», Фернандеш оформил хет-трик

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» разобрался с «Фаставом», сняв все вопросы о победителе уже в первые 20 минут встречи.
Москва, стадион «РЖД Арена»
«Локомотив» – «Фастав» – 3:0 (3:0)
Голы: Фернандеш 2 (пен), Фернандеш 6, Фернандеш 17.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг 88), Пейчинович, Кверквелия, Ал. Миранчук (Коломейцев 78), Тарасов, Фернандеш, Денисов, Фарфан (Ан. Миранчук 46), Эдер, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.
«Фастав»: Достал, Матежов (Копечны 65), Гайич, Бако, Экпай, Хольцер, Ирачек, Убонг, Вукадимович, Железник (Механович 46), Диоп (Богель 79).
Главный тренер: Богумил Паник.
Предупреждения: Вукадимович 58, Ирачек 63.
Судья: Саймон Ли Эванс.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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