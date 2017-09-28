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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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«Локомотив» разгромил «Фастав», Фернандеш оформил хет-трик

вчера, 23:54
ЛокомотивЛокомотив3 : 0ФаставФаставМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» разобрался с «Фаставом», сняв все вопросы о победителе уже в первые 20 минут встречи.

Москва, стадион «РЖД Арена» 

«Локомотив» – «Фастав» – 3:0 (3:0)
Голы: Фернандеш 2 (пен), Фернандеш 6, Фернандеш 17.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Ротенберг 88), Пейчинович, Кверквелия, Ал. Миранчук (Коломейцев 78), Тарасов, Фернандеш, Денисов, Фарфан (Ан. Миранчук 46), Эдер, Лысов.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Фастав»: Достал, Матежов (Копечны 65), Гайич, Бако, Экпай, Хольцер, Ирачек, Убонг, Вукадимович, Железник (Механович 46), Диоп (Богель 79).
Главный тренер: Богумил Паник.

Предупреждения: Вукадимович 58, Ирачек 63.

Судья: Саймон Ли Эванс.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 00:28
С победой и хорошей игрой
cska.78
сегодня в 00:22
Паровозов с победой!
VIPded
сегодня в 00:21
Молодцы!!!
Влад Богатырёв
сегодня в 00:18
17 минут. Локо с победой.
Игорь Солнцев
сегодня в 00:17
Кто лидирует в чемпионате, тот и в кубках блещет.
FanParovoz
сегодня в 00:13
Браво Локо, браво Мануэл ! Прекрасный футболист, Черевченко не даст соврать... 😒 с победой нас!
Контуженый ответил Дракон1988
сегодня в 00:12
Дракон1988:
Локо с победой!В ЛЕ у наших пока всё замечательно!Зенит и Локомотив не подводят)
Да ещё фашист литовский украл гол у быков. Сейчас бы они тоже помогали с очками в копилку
Дракон1988
сегодня в 00:08
Локо с победой!В ЛЕ у наших пока всё замечательно!Зенит и Локомотив не подводят)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:06
Локо с победой! Теперь два матча с молдавским аФтобусом...
NAZAR 007
сегодня в 00:05


РЖД с предсказуемой победой, удачи и дальше по группе !
Belamor
сегодня в 00:05
Все как по маслу сегодня у Локо )
Greiba
сегодня в 00:03
С победой нас! Фернандеша с самым быстрым хет-триком в истории лиги европы. Второй тайм конечно играли в эконом режиме, но это простительно, через два дня игра с Динамо.
iri13
сегодня в 00:02
С победой, молодцы!
rector
сегодня в 00:01
Поздравляю деповских! Великолепная победа! Очень достойно, по-мужски. И три очка в копилку. Так держать.
zxz32
сегодня в 00:01
Поздравляю паровозов с победой! Удачный день для наших команд в еврокубках!
eaguar
сегодня в 00:01
С победой Локо .
papic337
сегодня в 00:01
Поздравляю Локомотив с победой! Молодцы!
SlavikXP
вчера в 23:59
Еще ближе к Франции стали. Марсель проиграл а Лион ничью скатал
Den1979
вчера в 23:59
С победой Локо, с победой Россиия !!!
RomM84
вчера в 23:58
С победой Локо,. Шпалыч респект!!
alfranza
вчера в 23:58
Хорошая была игра, отличный футбольный вечер) Зенит начал, Локо продолжил. Спасибо железнодорожгниками, день удался! Всех адекватных с победой!
vitalik dobroy
вчера в 23:57
Локо нашёл свою игру! Шпалыч наблюдал за игрой умиротворённо, и почти не матерился! Локо и Зенит МОЛОДЧИКИ!! Спасибо!!
Evilhuman
вчера в 23:56
с победой Локо, хорошая игра,статус соперника это проблемы соперника,очки добыты
SlavikXP
вчера в 23:56
Локо с победой!!! В том году по Европе прошел комбайн, в этом году паровоз всех задавит))))
SPARTAK_SPARTAK
вчера в 23:56
Россия сегодня сильнее всех соперников, просто праздник футбола))))
Caniggia
вчера в 23:56
С победой, Локо! Уверенно, солидно, на классе! Так держать, наш паровоз!
Roy Harper
вчера в 23:56
Фернандеш это сила) с победой, паравозоы)
vka1970
вчера в 23:55
За Локо был футбольный бог
И Фастав с огорченья сдох.
Vane4ek
вчера в 23:55
На классе!))
dargo
вчера в 23:55
Локо молодец – что доктор прописал, поздравляю всех болельщиков Локомотива с уверенной победой. Зенит и Локомотив доказывают, что по праву лидируют в российском чемпионате, удачи им и так держать!!
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