Фернандеш: «Очень рад, что удалось оформить хет-трик и помочь „Локомотиву“ победить»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвёл итоги матча с «Фаставом» (3:0) в рамках группового этапа Лиги Европы:

«Мы забили три быстрых гола, за счёт чего игра в первом тайме была полностью под нашим контролем. После перерыва смотрелись уже не так уверенно, но по-прежнему держали нити игры в своих руках. Считаю, одержали заслуженную победу.

Знаю, что забил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы. Я очень рад, что удалось отметиться тремя забитыми мячами и помочь команде добиться победы.

Самочувствие накануне матча с „Динамо“? Деваться некуда – нужно подстраиваться под сложный график. Нам остаётся лишь демонстрировать максимум наших возможностей.

Не оказался ли „Фастав“ слишком слабым соперником? Нам не важно, против кого играть, ведь наша цель – победа. Очень понравилась та агрессия, с которой мы начали матч. В предыдущих встречах нам не удавалось столь уверенно провести стартовые минуты.

Правда ли, что нам сложнее играть с закрытыми командами, вроде „Амкара“ или „Тосно“? Это разные турниры и разные команды. „Фастав“, безусловно, играет в более открытый футбол, нежели, к примеру, „Ростов“. Конечно, сложнее играть против команд, которые в полном составе выстраиваются перед своей штрафной. В этот раз соперник предложил нам другой футбол, предоставил свободные зоны, за счёт чего и удалось создать столько моментов».

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