Лысов: «Не скучно ли было играть против „Фастава“? В ЛЕ нет слабых соперников»

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов прокомментировал победу над «Фаставом» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы:

«Всё решило быстрое начало в нашем исполнении. После первого гола стало значительно легче, а когда забили три, можно было успокоиться. В целом напряжённая игра, так как матчи идут через два дня на третий. Из-за этого было непросто.

Вели 3:0, поэтому не было смысла открываться, и решили перейти на игру на контратаках.

Не скучно ли было играть против соперника низкого уровня? Это Лига Европы, где слабых соперников нет. Раз „Фастав“ сюда пробился, значит, он чего-то стоит. Любой матч очень сложный.

Сказалось ли позднее начало матча? Отмечу лишь, что пришлось два часа добираться до стадиона, из-за чего ноги были немного ватными. Но в целом мне вполне комфортно играть так поздно.

Физически чувствую себя хорошо. На моей позиции хорошая конкуренция – три игрока, и все находятся в отличной форме. Кто же именно будет выходить на поле, решает тренер.

Удастся ли нам решить задачу в ЛЕ заранее? Двигаемся от матча к матчу. Ближайшая игра – с „Динамо“, и все мысли исключительно о ней».

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