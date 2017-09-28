Рейес прибыл в Шанхай, чтобы заменить Карлоса Тевеса

Испанский вингер Хосе Антонио Рейес прилетел в Шанхай, сообщают зарубежные СМИ.

Ожидается, что 34-летний футболист заменит Карлоса Тевеса в «Шанхай Шэньхуа». Ранее владелец китайского коллектива заявил, что аргентинец не оправдал ожиданий клуба.

«Как профессиональному игроку, мне очень импонирует возможность участия в китайских футбольных лигах. Я рад быть здесь и потому, что Шанхай является экономическим центром Китая», - сообщил игрок журналистам в аэропорту.

Ранее Рейес выступал в составах «Арсенала», «Атлетико» и «Севильи», а последним его клубом стал «Эспаньол», где футболист провел один год.

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