Владелец «Шанхай Шэньхуа»: «Тевес не оправдал наших ожиданий»

Владелец «Шанхай Шэньхуа» Ву Ксяохай заявил, что в китайском клубе ждали большего от аргентинского нападающего Карлоса Тевеса. Ранее главный тренер команды Ву Цзиньгуй сообщил, что 33-летний форвард не будет играть, пока не сбросит лишний вес и не наберёт необходимую физическую форму.

«Нашим намерением было пригласить в команду футбольную звезду высочайшего уровня. Мы все полагали, что Тевес будет этому соответствовать. Но из-за отсутствия подготовки и необходимых физических кондиций он не оправдал наших ожиданий», — пояснил глава клуба.

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