«Манчестер Сити» готов заплатить за Серхи Роберто 35 млн фунтов

«Манчестер Сити» планирует в январе 2018 года попытаться заполучить в свои ряды полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто. Сообщается, что «горожане» готовы заплатить за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Серхи Роберто не меньше чем за 40 миллионов евро.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Нужно подписать отступные в размере 500 миллионов.
Нужно подписать отступные в размере 500 миллионов.
Роберто и самим пригодится.
Роберто и самим пригодится.
Барселоной своей любимой,
Он готов целовать песок,
По которому та ходила.
Барселоной своей любимой,
Он готов целовать песок,
По которому та ходила.
Не следует его отпускать.
Кто помнит другого Серхи.
Реактивную игру Серхи Бархуана, Барселона сборки Кройфа ?
Не следует его отпускать.
Кто помнит другого Серхи.
Реактивную игру Серхи Бархуана, Барселона сборки Кройфа ?
хотя (поймал себя на мысли) он больше похож на луиса энрике.
хотя (поймал себя на мысли) он больше похож на луиса энрике.