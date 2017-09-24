«Манчестер Сити» готов заплатить за Серхи Роберто 35 млн фунтов

«Манчестер Сити» планирует в январе 2018 года попытаться заполучить в свои ряды полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто. Сообщается, что «горожане» готовы заплатить за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Серхи Роберто не меньше чем за 40 миллионов евро.

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