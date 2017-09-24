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«Манчестер Сити» готов заплатить за Серхи Роберто 35 млн фунтов

сегодня, 20:59

«Манчестер Сити» планирует в январе 2018 года попытаться заполучить в свои ряды полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто. Сообщается, что «горожане» готовы заплатить за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова расстаться с Серхи Роберто не меньше чем за 40 миллионов евро.

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Все комментарии
Ty4ka98
сегодня в 21:59
Не трогайте нашего талисмана.

Нужно подписать отступные в размере 500 миллионов.
Cules2013
сегодня в 21:54
у Сити по всем позициям игроков достаточно, высокого класса к тому же. Зачем им ещё кто-то? Если уж кого и брать, то напа или опорника.
Роберто и самим пригодится.
команда симулянтов
сегодня в 21:44
Гвардиола всех допёк
Барселоной своей любимой,
Он готов целовать песок,
По которому та ходила.
Scousers
сегодня в 21:38
Так Пеп же говорил, что они больше не кого покупать не будут. Или все, опять понеслась.
Roman73
сегодня в 21:38
Каталонец Роберто важнее для Барсы, чем бразилец Неймар.
Не следует его отпускать.
Кто помнит другого Серхи.
Реактивную игру Серхи Бархуана, Барселона сборки Кройфа ?
Пластун
сегодня в 21:34
Роберто продать, а Гомеша оставить?(((((
maliw
сегодня в 21:19
2-го педро только нашли и снова хотят забрать... не отдадим)
хотя (поймал себя на мысли) он больше похож на луиса энрике.
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