СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»

По информации испанских СМИ, «Барселона» по-прежнему заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Напомним, что минувшим летом каталонский клуб работал над трансфером бразильца, но усилия «блаугранас» оказались тщетными.

Сообщается, что ближайшей зимой «сине-гранатовые» вернутся к данному вопросу и постараются приобрести 25-летнего хавбека. По слухам, «Барселону» не испугает даже то, что игрок будет заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов за «Ливерпуль».

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