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СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»

сегодня, 12:08

По информации испанских СМИ, «Барселона» по-прежнему заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Напомним, что минувшим летом каталонский клуб работал над трансфером бразильца, но усилия «блаугранас» оказались тщетными.

Сообщается, что ближайшей зимой «сине-гранатовые» вернутся к данному вопросу и постараются приобрести 25-летнего хавбека. По слухам, «Барселону» не испугает даже то, что игрок будет заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов за «Ливерпуль».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21 ответил No problem
сегодня в 13:05
No problem:
Зимой не отпустят полюбому,раз летом этого не сделали. А вот че Коут станет барсуком нет сомнений. Это вопрос времени.
Убежден,что зимой его продадут Барсе,по любому он в полную силу не может вкладываться за Ливер,его сердце с Барсой потому,что.
Думаю пожалели,что послушались Клоппа и не отпустили.
Он нужен Барселоне,он гранд и больше раскроется в Барсе а тебе желаю удачи.
No problem ответил 4ever Ars
сегодня в 12:41
4ever Ars:
Возможно Барса не планирует весной играть в еврокубках?)) А если серьезно, то это ерунда. Они ведь все равно будут хотеть купить Коутиньо: не зимой, так летом. И в следующие сезоны он спокойно сыграет в ЛЧ, а пока что поможет и адаптируется в Ла Лиге. Хотя мне не верится, что Ливерпуль его отпустит посреди сезона)
Зимой не отпустят полюбому,раз летом этого не сделали.
А вот че Коут станет барсуком нет сомнений.
Это вопрос времени.
4ever Ars ответил No problem
сегодня в 12:39
No problem:
Глупо покупать игрока,стоящего свыше 100 лям, притом че он не будет играть в ЛЧ.
Возможно Барса не планирует весной играть в еврокубках?))
А если серьезно, то это ерунда. Они ведь все равно будут хотеть купить Коутиньо: не зимой, так летом. И в следующие сезоны он спокойно сыграет в ЛЧ, а пока что поможет и адаптируется в Ла Лиге. Хотя мне не верится, что Ливерпуль его отпустит посреди сезона)
Cules2013
сегодня в 12:38
о нееееееет!!!)
DXTK
сегодня в 12:34
Еще раз говорю не нужен это распиаренный бразилец Барселоне, А если Ливер его захочет продать, хотя сейчас уже за него никто не даст и половины озвученной суммы, есть французский мешок ПСЖ называется, там как раз его кореш Неймар играет пускай вали туда.
Ptaha91 ответил Igo0rek
сегодня в 12:30
Igo0rek:
Коутиньо на своих двоих побежит в Барсу... Жаль, что Ливерпуль не сможет его удержать.
так теперь ведь удержали :D хотя я за его уход, но после сезона
No problem
сегодня в 12:29
Глупо покупать игрока,стоящего свыше 100 лям,
притом че он не будет играть в ЛЧ.
DXTK ответил Madridista R.M.
сегодня в 12:27
Madridista R.M.:
Реал как отгружал Барселоне голы, так и будет отгружать. Кого не купи, мы все равно будем лучше.
ну да ну да, пускай Реал сначала Бетису научится забивать.
dimagas1 ответил Madridista R.M.
сегодня в 12:25
Madridista R.M.:
Реал как отгружал Барселоне голы, так и будет отгружать. Кого не купи, мы все равно будем лучше.
На данный момент Барселона по составу смотрится сильнее.
Igo0rek
сегодня в 12:15
Коутиньо на своих двоих побежит в Барсу... Жаль, что Ливерпуль не сможет его удержать.
Madridista R.M.
сегодня в 12:14
Реал как отгружал Барселоне голы, так и будет отгружать. Кого не купи, мы все равно будем лучше.
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