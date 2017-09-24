СМИ: «Зимой „Барселона“ вновь постарается приобрести Коутиньо»

По информации испанских СМИ, «Барселона» по-прежнему заинтересована в приобретении полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
Напомним, что минувшим летом каталонский клуб работал над трансфером бразильца, но усилия «блаугранас» оказались тщетными.
Сообщается, что ближайшей зимой «сине-гранатовые» вернутся к данному вопросу и постараются приобрести 25-летнего хавбека. По слухам, «Барселону» не испугает даже то, что игрок будет заигран в текущем розыгрыше Лиги чемпионов за «Ливерпуль».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Думаю пожалели,что послушались Клоппа и не отпустили.
Он нужен Барселоне,он гранд и больше раскроется в Барсе а тебе желаю удачи.
Думаю пожалели,что послушались Клоппа и не отпустили.
Он нужен Барселоне,он гранд и больше раскроется в Барсе а тебе желаю удачи.
А вот че Коут станет барсуком нет сомнений.
Это вопрос времени.
А вот че Коут станет барсуком нет сомнений.
Это вопрос времени.
А если серьезно, то это ерунда. Они ведь все равно будут хотеть купить Коутиньо: не зимой, так летом. И в следующие сезоны он спокойно сыграет в ЛЧ, а пока что поможет и адаптируется в Ла Лиге. Хотя мне не верится, что Ливерпуль его отпустит посреди сезона)
А если серьезно, то это ерунда. Они ведь все равно будут хотеть купить Коутиньо: не зимой, так летом. И в следующие сезоны он спокойно сыграет в ЛЧ, а пока что поможет и адаптируется в Ла Лиге. Хотя мне не верится, что Ливерпуль его отпустит посреди сезона)
притом че он не будет играть в ЛЧ.
притом че он не будет играть в ЛЧ.