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«Арсенал» предлагал Озила нескольким итальянским клубам, но все отказались

сегодня, 11:05

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил минувшим летом мог перебраться в Италию.

Сообщается, что 28-летний футболист, у которого идет последний год контракта с «канонирами», был предложен нескольким итальянским клубам, но никто из них не проявил интерес. Во многом из-за зарплаты, ведь в «Арсенале» хавбек зарабатывает порядка 8 млн евро за сезон.

Известно, что Озил был предложен «Интеру», лондонцы хотели включить в сделку по нему хавбека «нерадзурри» Жоау Мариу, но главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти наложил вето на такой обмен, поскольку рассчитывает на португальца.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:06
Озил лучше,чем Делоуфеу,Гомеш,Видаль,Д.Суарес вместе взятых но его не подписывает Борт.
Стиль его игры и точный пасы почти без ошибок есть стиль Барсы.
Obdulio Varela
сегодня в 11:51
Никому ленивый шлак с выпученными шарами не нужен
4ever Ars
сегодня в 11:43
А он еще новый контракт подписывать не хочет) Неужели правда к Моуриньо пойдет?
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 11:43
Да кому он нужен такой!
Efimych
сегодня в 11:41
атдайтя яво тулякам бяз платы и Бог вас увидя
Dude-MU ответил cevin cigan
сегодня в 11:34
cevin cigan:
Китайцы на Озила будут ходить,чтобы увидеть его "фары"!(представь какая диковинка для узкоглазых,зреть на пучеглазого)
ахахахахах
Igo0rek ответил cevin cigan
сегодня в 11:30
cevin cigan:
Китайцы на Озила будут ходить,чтобы увидеть его "фары"!(представь какая диковинка для узкоглазых,зреть на пучеглазого)
Ахахаха!
cevin cigan ответил Igo0rek
сегодня в 11:28
Igo0rek:
В Китай какой-нибудь поедет, да и дело с концом.
Китайцы на Озила будут ходить,чтобы увидеть его "фары"!(представь какая диковинка для узкоглазых,зреть на пучеглазого)
Igo0rek
сегодня в 11:25
В Китай какой-нибудь поедет, да и дело с концом.
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 11:21
ЛОЛ )))
Jeck Denielse
сегодня в 11:20
Не умеют продавать.....

- Озил будешь ??
- Нет.

Так никто не купит ))
dimagas1
сегодня в 11:16
Он ленивый сильно,да и если игра не идет то и не заметен на поле совсем.
cevin cigan
сегодня в 11:15
Молодец всё таки Перец,вовремя спулил это недоразумение.
MaX10
сегодня в 11:13
Олдскульный озил
Так и не стал топ игроком, с таким то потенциалом
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