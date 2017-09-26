«Арсенал» предлагал Озила нескольким итальянским клубам, но все отказались

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил минувшим летом мог перебраться в Италию.

Сообщается, что 28-летний футболист, у которого идет последний год контракта с «канонирами», был предложен нескольким итальянским клубам, но никто из них не проявил интерес. Во многом из-за зарплаты, ведь в «Арсенале» хавбек зарабатывает порядка 8 млн евро за сезон.

Известно, что Озил был предложен «Интеру», лондонцы хотели включить в сделку по нему хавбека «нерадзурри» Жоау Мариу, но главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти наложил вето на такой обмен, поскольку рассчитывает на португальца.

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