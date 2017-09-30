Житель Косово назвал сына Арсеналом в честь лондонского клуба

Житель Косово Астрит Дервишай назвал своего новорожденного сына Арсеналом в честь лондонского клуба, фанатом которого является этот мужчина. При этом у семейства Дервишай уже есть трехлетняя дочь по имени Арсена. Как рассказал глава семьи, он уже более 20 лет поддерживает «канониров». По его словам, если у четы будут еще дети, то они также будут носить имя в честь «Арсенала».

Лондонцы в своем последнем матче победили БАТЭ в рамках Лиги Европы (4:2).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте