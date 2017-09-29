«Шальке» и «Байер» поделили очки

В матче 7-го тура чемпионата Германии «Шальке» сыграл вничью с «Байером» - 1:1.
Гельзенкирхен, стадион «Фелтинс Арена»
«Шальке» - «Байер» - 1:1 (1:0)
Голы: Горецка 34 – Бэйли 61.
«Шальке»: Ферманн, Налдо, Очипка, Настасич, Керер, Коноплянка (Ди Санто 84), Калиджури, Горецка, Арит, Маккенни (Майер 90+1), Эмболо (Бургшталлер 54).
Главный тренер: Доменико Тедеско.
«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Венделл, Рецос, Л. Бендер, Арангис (Хаферц 46), Беллараби (Бэйли 46), Брандт (Кор 82), Фолланд, Аларио.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
Предупреждения: Аларио 68, Очипка 74, Венделл 77, Хаферц 79, Настасич 86.
Судья: Винкманн (Германия).
В прошлом туре «Шальке» уступил «Хоффенхайму».
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