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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы

сегодня, 22:14

Тренировочная база «Тоттенхэма» в Лондоне сегодня днем была эвакуирована из-за бомбы, которую нашли на одном из футбольных полей. На базу были вызваны специалисты, которые обезвредили бомбу. О том, находились ли игроки и тренерский штаб «шпор» на базе во время того, как была обнаружена бомба, никакой информации нет.

Напомним, что 24 сентября игроков «Уфы» в преддверии игры с тульским «Арсеналом» эвакуировали из отеля из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе.

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Все комментарии
Owl Fake ответил Морозовский
сегодня в 23:08
Морозовский:
Надо чемпионат Англии к нам переносить - безопасность прежде всего. Хорошо, что хоть нашли.
Ага, в заминированный Екатеринбург например.
juvenale
сегодня в 23:05
manolo ты7
Морозовский
сегодня в 23:03
Надо чемпионат Англии к нам переносить - безопасность прежде всего. Хорошо, что хоть нашли.
YRunner
сегодня в 22:39
    ermak6448
    сегодня в 22:39
    поди ложный звонок ....
    Igo0rek
    сегодня в 22:31
    С терроризмом нужно бороться самым жестким методом.
    требл
    сегодня в 22:22
    Ну вот, а говорили Юлька Кейна любит.
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