Тренировочную базу «Тоттенхэма» эвакуировали из-за обнаружения бомбы

Тренировочная база «Тоттенхэма» в Лондоне сегодня днем была эвакуирована из-за бомбы, которую нашли на одном из футбольных полей. На базу были вызваны специалисты, которые обезвредили бомбу. О том, находились ли игроки и тренерский штаб «шпор» на базе во время того, как была обнаружена бомба, никакой информации нет.

Напомним, что 24 сентября игроков «Уфы» в преддверии игры с тульским «Арсеналом» эвакуировали из отеля из-за поступившего звонка о якобы заложенной в отеле бомбе.

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