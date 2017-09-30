Финансовый директор «Баварии» случайно выстрелил в себя на охоте

Финансовый директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму во время охоты. Несчастный случай произошел в Австрии.

50-летний функционер возвращался к своему автомобилю с ружьем на плече, как вдруг оружие соскользнуло и выстрелило ему в руку. Дрезен был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает, однако не исключено, что Дрезену придется ампутировать несколько пальцев.

В «Баварии» функционер контролирует финансы, продажу билетов и безопасность на «Альянц Арене».

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