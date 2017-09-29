«Монако» теряет очки в игре с «Монпелье»

«Монако», который посреди недели крупно уступил «Порту» в Лиге чемпионов, дома сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) в матче 8-го тура чемпионата Франции.
Фонвьей, стадион «Луи II»
«Монако» - «Монпелье» 1:1 (1:0)
Голы: Фалькао 38 - Камара 90+2.
«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Туре, Жемерсон, Лопеш (Геззаль 71), Тилеманс, Фабиньо, Лемар (Кейта 90), Фалькао, Йоветич (Моутиньо 81).
Главный тренер: Леонарду Нунеш Алвеш Жардим.
«Монпелье»: Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Руссийон, Сессеньон, Ласн, Мбенза (Бериго 90), Скири, Агиляр, Нинга (Камара 73).
Главный тренер: Мишель Дер Закарян.
Предупреждения: Скири 18, Фабиньо 36, Жемерсон 53, Туре 55.
Судья: Франсуа Будикиян.
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