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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 сегодня Хаддерсфилд -:- Тоттенхэм
17:00 сегодня Ман Юнайтед -:- Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Аугсбург -:- Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 сегодня СКА-Хабаровск -:- Ростов
14:00 сегодня Тосно -:- Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 сегодня Томь -:- Енисей
14:00 сегодня Крылья Советов -:- Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
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Шевченко, Тотти и Ривалдо отметились голами в благотворительном матче в Тбилиси

сегодня, 00:34

В Тбилиси состоялся благотворительный матч с участием звезд мирового футбола. В благотворительной игре встретились сборная мира и сборная друзей Кахи Каладзе. Средства от продажи билетов на игру будут перечислены на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, который сильно пострадал в результате пожара. 

Сборная мира - сборная друзей Каладзе 6:5 (4:2)
Голы: Тони 1, Сальгадо 12, Ривалдо 26, Тони 30, Тотти 70, Дельвеккьо 90 - Иашвили 3, Кафу 45, Кураньи 70, Деметрадзе 74, Шевченко 74.

Сборная мира: Фрэ, Сальгадо (Оддо 46), Верховод (Аннони 46), Шимич (Тассотти 46), Канделя, Амброзини (Ди Бьяджо 46), Х. Дзанетти, (Д. Баджо 46), Янкуловски (Ди Ливио 46), Ривалдо (Ба 63), Тотти (Х. Дзанетти 90), Тони (Дельвеккьо 46).

Сборная друзей Каладзе: С. Росси (Аббьяти 46), Кафу, Костакурта (Фавалли 46), Каладзе, Кордоба, Кобиашвили (Карбоне 46), Альбертини (Амисулашвили 61), Бобан (Джамараули 24, Деметрадзе 46), Креспо (Кураньи 16), Шевченко, Иашвили.

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witynchik
сегодня в 00:43
игроки моей молодости,как летит время...
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 00:41
где-то это уже было , только на ремонт деньги собирали - на ремонт "Провала" !!!!!!!!!!!!!!!
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