Шевченко, Тотти и Ривалдо отметились голами в благотворительном матче в Тбилиси

В Тбилиси состоялся благотворительный матч с участием звезд мирового футбола. В благотворительной игре встретились сборная мира и сборная друзей Кахи Каладзе. Средства от продажи билетов на игру будут перечислены на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, который сильно пострадал в результате пожара.
Сборная мира - сборная друзей Каладзе 6:5 (4:2)
Голы: Тони 1, Сальгадо 12, Ривалдо 26, Тони 30, Тотти 70, Дельвеккьо 90 - Иашвили 3, Кафу 45, Кураньи 70, Деметрадзе 74, Шевченко 74.
Сборная мира: Фрэ, Сальгадо (Оддо 46), Верховод (Аннони 46), Шимич (Тассотти 46), Канделя, Амброзини (Ди Бьяджо 46), Х. Дзанетти, (Д. Баджо 46), Янкуловски (Ди Ливио 46), Ривалдо (Ба 63), Тотти (Х. Дзанетти 90), Тони (Дельвеккьо 46).
Сборная друзей Каладзе: С. Росси (Аббьяти 46), Кафу, Костакурта (Фавалли 46), Каладзе, Кордоба, Кобиашвили (Карбоне 46), Альбертини (Амисулашвили 61), Бобан (Джамараули 24, Деметрадзе 46), Креспо (Кураньи 16), Шевченко, Иашвили.
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