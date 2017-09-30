«Томь» и «Енисей» поделили очки

В матче 16-го тура ФНЛ «Томь» и «Енисей» победителя не выявили.
Томск, стадион «Труд».
«Томь» - «Енисей» - 1:1 (0:1)
Голы: Соболев 69 — Исаев 35.
«Томь»: Шафинский, Микуцкис, Пульич, Иванов, Гирдвайнис, Войдель, Деобальд, Померко, Гвинейский (Соболев 57), Саная, Сасин (Макурин 57).
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Енисей»: Филиппов, Чичерин, Гарбуз (Кичин 11), Васильев, Семакин, Фатуллаев, Иванов, Сердеров, Камеш, Исаев (Кутьин 72), Козлов (Мильдзихов 79).
Главный тренер: Дмитрий Аленичев.
Предупреждения: Кичин 90+4.
Судья: Артем Чистяков.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте