ПСЖ - «Бордо»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Бордо».
ПСЖ: Ареола, Кимпембе, Маркиньос, Менье, Бершиче, Верратти, Рабьо, Дракслер, Мбаппе, Неймар, Кавани.
«Бордо»: Костиль, Йованович, Сабали, Пелленар, Отавио, Санкаре, Тулалан, Лерагер, Малькольм, Камано, Де Превилье.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре, напомним, ПСЖ сыграл вничью с «Монпелье», а «Бордо» обыграл «Генгам».
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