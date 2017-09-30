«Интер» намерен выделить 100 млн евро на строительство новой базы

«Интер» планирует раскошелиться на 100 млн евро ради строительства новой тренировочной базы.

Предполагается, что она будет находиться совсем рядом со стадионом «Джузеппе Меацца» - всего в 2 км от арены. У «Интера» уже есть предварительное соглашение с местными властями о покупке 45 гектаров земли, где на данный момент находятся старые армейские казармы.

На территории планируется возвести несколько футбольных полей, ряд медицинских структур и коммерческих активов, которые будут принадлежать клубу.

В последнем туре Серии А «Интер» обыграл «Дженоа» (1:0).

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