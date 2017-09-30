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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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17:00 сегодня Халл Сити -:- Бирмингем Сити
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Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Идет первый тайм, 28’ Тосно 0:0 Ахмат
16:30 сегодня Рубин -:- Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
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13:00 73’ Томь 1:1 Енисей
14:00 28’ Крылья Советов 0:0 Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
17:00 сегодня Авангард Кур -:- Кубань
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«Интер» намерен выделить 100 млн евро на строительство новой базы

сегодня, 13:40

«Интер» планирует раскошелиться на 100 млн евро ради строительства новой тренировочной базы.

Предполагается, что она будет находиться совсем рядом со стадионом «Джузеппе Меацца» - всего в 2 км от арены. У «Интера» уже есть предварительное соглашение с местными властями о покупке 45 гектаров земли, где на данный момент находятся старые армейские казармы.

На территории планируется возвести несколько футбольных полей, ряд медицинских структур и коммерческих активов, которые будут принадлежать клубу.

В последнем туре Серии А «Интер» обыграл «Дженоа» (1:0).

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 14:13
У№дачи Интеру постромть базу
LOpp
сегодня в 14:04
Смешно. Игрок уровня ФНЛ в МЮ никогда не окажется.
Великий Князь
сегодня в 13:59
    PiterGrad
    сегодня в 13:51
    пусть ниших бакланов попросят построить...думаю не прогадают.
    Vector
    сегодня в 13:48
    Интересно, а там деньги пилят или нет?
    Жека10
    сегодня в 13:42
    хорошее решение
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