Виллаш-Боаш дисквалифицирован на 8 матчей чемпионата Китая

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш за стычку с судьей в недавнем поединке чемпионата Китая дисквалифицирован на восемь матчей и не сможет выполнять свои обязанности до конца сезона. Также он оштрафован на 6 тысяч долларов.

До конца сезона в чемпионате Китая осталось 4 тура, «Шанхай СИПГ» занимает вторую строчку в таблице и отстает от «Гуанчжоу Эвергранд» на 4 очка.

Ранее португалец был оштрафован на 12 тысяч евро за критику судейства.

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