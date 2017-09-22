«Монпелье» прервал победную серию ПСЖ

«Монпелье» и ПСЖ сыграли вничью со счетом 0:0 в матче 7-го тура чемпионата Франции.
Монпелье, стадион «Стад де ла Моссон»
«Монпелье» - ПСЖ 0:0
«Монпелье»: Лекомт, Педру Мендеш, Илтон, Конгре, Руссийон (Мукиеле 71), Скири, Самбия (Пирис 70), Сессеньон, Ласн, Агиляр, Нинга (Мбенза 82).
Главный тренер: Мишель Дер Закарян.
ПСЖ: Ареоля, Маркиньос, Берчиче, Менье (Дани Алвес 71), Тиаго Силва, Верратти, Мотта (Ло Чельсо 80), Рабьо, Дракслер (Лукас Моура 66), Мбаппе, Кавани.
Главный тренер: Унаи Эмери.
Предупреждения: Маркиньос 12, Нинга 31, Педру Мендеш 41, Лукас Моура 75.
Ранее «Монако» разгромил «Лилль» (4:0).
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1 удар в створ у парижан - шикарно.
1 удар в створ у парижан - шикарно.
О каванишке вообще ничего не скажу, как говорится о мертвом либо хорошо, либо ничего..
В сотый раз повторюсь, с этими двумя ПСЖ ждать нечего, даже с Неймаром и Мбаппе.
О каванишке вообще ничего не скажу, как говорится о мертвом либо хорошо, либо ничего..
В сотый раз повторюсь, с этими двумя ПСЖ ждать нечего, даже с Неймаром и Мбаппе.