Немецкая порноактриса стала титульным спонсором клуба из 6-й лиги Германии

Немецкая порноактриса Лена Нитро стала титульным спонсором клуба из шестой лиги Германии «Овервюрцбах». Её имя теперь красуется на футболках команды.

«Мы хотели сделать что-то действительно сумасшедшее. Затем мы подумали, что нам нужен горячий спонсор в прямом смысле этого слова», — сказал спортдиректор клуба Торстен Нельц.

Сама Лена Нитро нашла эту идею «захватывающей».

Ранее сообщалось, что приложение для знакомств Tinder станет спонсором «Манчестер Юнайтед».

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