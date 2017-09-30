Два мяча Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»

В матче 7-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» ничего не смог поделать с «Тоттенхэмом».
Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит'с».
«Хаддерсфилд» - «Тоттенхэм» - 0:4 (0:3)
Голы: Кейн 9, 23, Дэвис 16, Сиссоко 90+1.
«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун 60), Смит, Шиндлер, ван Ла Парра, Хогг (Уайтхэд 82), Инс, Муй (Биллинг 61), Качунга, Депуатр.
Главный тренер: Дэвид Вагнер.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Эриксен (Сиссоко 75), Уинкс, Алли, Дайер, Триппьер (Уокер-Питерс 82), Кейн (Сон Хонг Мин 87).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Алли 58, Качунга 65.
Судья: Нил Суорбрик.
В прошлом туре Кейн забил 2 мяча в ворота «Вест Хэма».
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Кейн машина.
Кейн машина.
Алли🤦🏻♀️ 56
Алли🤦🏻♀️ 56
Там Слуцкий Бирмингем сейчас деклассировать начнёт......некогда нам на хаддерсфилды отвлекаться....
Там Слуцкий Бирмингем сейчас деклассировать начнёт......некогда нам на хаддерсфилды отвлекаться....
Ну а Кейн всего лишь игрок 3-х сезонов , слишком рано о нем делать выводы )))
Ну а Кейн всего лишь игрок 3-х сезонов , слишком рано о нем делать выводы )))
С победой б
С победой б