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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 32’ Ман Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 31’ Халл Сити 3:0 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Закончился первый тайм Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Закончился первый тайм Рубин 0:0 Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 31’ Волгарь 1:0 Спартак-2
17:00 33’ Авангард Кур 0:0 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня ПСЖ -:- Бордо
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Два мяча Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»

сегодня, 16:21
Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд Таун0 : 4ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

В матче 7-го тура АПЛ «Хаддерсфилд» ничего не смог поделать с «Тоттенхэмом».

Хаддерсфилд, стадион «Джон Смит'с».

«Хаддерсфилд» - «Тоттенхэм» - 0:4 (0:3)
Голы: Кейн 9, 23, Дэвис 16, Сиссоко 90+1.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Йоргенсен, Леве (Мэлоун 60), Смит, Шиндлер, ван Ла Парра, Хогг (Уайтхэд 82), Инс, Муй (Биллинг 61), Качунга, Депуатр.
Главный тренер: Дэвид Вагнер.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Эриксен (Сиссоко 75), Уинкс, Алли, Дайер, Триппьер (Уокер-Питерс 82), Кейн (Сон Хонг Мин 87).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Алли 58, Качунга 65.

Судья: Нил Суорбрик.

В прошлом туре Кейн забил 2 мяча в ворота «Вест Хэма».

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Все комментарии
mikysss
сегодня в 17:09
Кэйн рвет и мечет, но по обзору видно что шпоры не команда жадничают много каждый хочет забить сам, хотя 3 очка не пахнут
Великий Князь
сегодня в 17:08
С победой!
Кейн машина.
The Frei ответил sparxx3
сегодня в 17:04
sparxx3:
У МЮ вся команда "всего лишь 3-х сезонов", а Кейн состоявшийся форвард которого вы очень хотите, но персонально для вас и цена будет персональной....около 300)))
Как меня радует когда чуваки с САМОГО Соккера, не последние люди в футболе, ЦЕНЫ на игроков устанавливают, как будто их кто-то спрашивает при переговорах.
ДСА
сегодня в 17:01
Опять Кэйн, снова Кэйн!
Он-моя жизнь
сегодня в 16:43
Кеееееейнище♥️
Алли🤦🏻‍♀️ 56
Он-моя жизнь
сегодня в 16:41
Сиссоко, наконец то)))))
alexov222
сегодня в 16:39
помню одну игру против Ньюкастла,как там Сисоко рвал нашу оборону,как зверь.я просто его боялся. очень надеюсь,что после этого сезона Поккет уже не будет говорить,что не продали его,потому что никто не хочет его покупать..с почином Мусса! Шпор с увереной победой!
Obdulio Varela
сегодня в 16:39
На классе
Jeck Denielse
сегодня в 16:36
Хаддерсфильд какой то......

Там Слуцкий Бирмингем сейчас деклассировать начнёт......некогда нам на хаддерсфилды отвлекаться....
sparxx3
сегодня в 16:35
У МЮ вся команда "всего лишь 3-х сезонов", а Кейн состоявшийся форвард которого вы очень хотите, но персонально для вас и цена будет персональной....около 300)))
ermak6848
сегодня в 16:32
Поздравляю Тоттенхэм с Победой!!!
DVOK68
сегодня в 16:30
Там без вариантов,молодцы шпоры.
ст_прапорщик
сегодня в 16:30
Всех с победой! Ну и какой праздник без Педальки?
вoлгoдoн ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:29
Виталик ManUtd Rus:
Петушков и курочек с победой ! Ну а Кейн всего лишь игрок 3-х сезонов , слишком рано о нем делать выводы )))
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 16:25
      loko7
      сегодня в 16:25
      Новичок испытал на себе прелести АПЛ.
      cannongun
      сегодня в 16:25
      У Кейна 80 см
      С победой б
      Mr_Tim
      сегодня в 16:22
      да тат без сурпризов шпоры разделались.
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