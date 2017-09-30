Обнародована заявка сборной Италии на ближайшие отборочные матчи

Тренерский штаб сборной Италии определился со списком игроков, которые будут защищать честь страны в матчах отборочного турнира ЧМ-2018 против национальных команд Македонии (6 октября) и Албании (9 октября). Отметим, что вызов не получил форвард «Валенсии» Симоне Дзадза, который в последнее время демонстрирует хороший футбол - 5 голов в 5 турах Ла Лиги.

Голкиперы: Буффон ("Ювентус"), Доннарумма ("Милан"), Перин ("Дженоа");

защитники: Астори ("Фиорентина"), Барцальи ("Ювентус"), Бонуччи ("Милан"), Кьеллини ("Ювентус"), Д'Амброзио ("Интер"), Дармиан ("Манчестер Юнайтед"), Ругани ("Ювентус"), Спинаццола ("Аталанта"), Дзаппакоста ("Челси");

полузащитники: Де Росси ("Рома"), Пароло ("Лацио"), Пеллегрини ("Рома"), Верратти (ПСЖ), Бернардески ("Ювентус"), Кандрева ("Интер"), Эль-Шаарави ("Рома"), Инсинье ("Наполи"), Верди ("Болонья");

нападающие: Белотти ("Торино"), Эдер ("Интер"), Габбьядини «(Саутгемптон»), Иммобиле ("Лацио").

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