Кейн догнал Роналду по числу голов в Премьер-Лиге, проведя на 73 игры меньше

Отметившись дублем в ворота «Хаддесрфилд Таун» в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн повторил достижение бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который нынче выступает за «Реал».

На счету обоих игроков теперь 84 забитых мяча в АПЛ, причем Кейну потребовалось на 73 игры меньше, чем Роналду, чтобы добраться до этой отметки. Однако стоит отметить, что за МЮ португалец в основном выступал в полузащите и лишь в «Реале» переквалифицировался в нападающего.

Harry Kane has scored as many Premier League goals as Cristiano Ronaldo... in 73 less games. pic.twitter.com/qe7gQZa6Q2 — ESPN FC (@ESPNFC) 30 сентября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте