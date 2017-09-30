Кейн догнал Роналду по числу голов в Премьер-Лиге, проведя на 73 игры меньше

Отметившись дублем в ворота «Хаддесрфилд Таун» в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн повторил достижение бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который нынче выступает за «Реал».
На счету обоих игроков теперь 84 забитых мяча в АПЛ, причем Кейну потребовалось на 73 игры меньше, чем Роналду, чтобы добраться до этой отметки. Однако стоит отметить, что за МЮ португалец в основном выступал в полузащите и лишь в «Реале» переквалифицировался в нападающего.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
С победой!
С победой!
Я не в курсе дел Тотэнхэма. Леви это владелец?
Если да, то вряд ли он захочет продать Кейна. Да и Кейну не резон уходить из клуба, где всё получается.
Я не в курсе дел Тотэнхэма. Леви это владелец?
Если да, то вряд ли он захочет продать Кейна. Да и Кейну не резон уходить из клуба, где всё получается.