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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
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17:00 31’ Ман Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
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17:00 30’ Халл Сити 3:0 Бирмингем Сити
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16:30 Закончился первый тайм Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Закончился первый тайм Рубин 0:0 Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 30’ Волгарь 1:0 Спартак-2
17:00 32’ Авангард Кур 0:0 Кубань
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Кейн догнал Роналду по числу голов в Премьер-Лиге, проведя на 73 игры меньше

сегодня, 17:06
Хаддерсфилд ТаунХаддерсфилд Таун0 : 4ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Отметившись дублем в ворота «Хаддесрфилд Таун» в матче 7-го тура английской Премьер-Лиги, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн повторил достижение бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который нынче выступает за «Реал».

На счету обоих игроков теперь 84 забитых мяча в АПЛ, причем Кейну потребовалось на 73 игры меньше, чем Роналду, чтобы добраться до этой отметки. Однако стоит отметить, что за МЮ португалец в основном выступал в полузащите и лишь в «Реале» переквалифицировался в нападающего.

 

 

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Все комментарии
Рауль и Зидан
сегодня в 17:29
Роналду в МЮ не нападающим был
Великий Князь ответил WATMan
сегодня в 17:28
WATMan:
Некорректно сравнивать Кейна - настоящего мужика и тогдашнего Раналду - дельфина
Пишешь так, как будто бы у тебя с Кейном было. Аха-ха)
WATMan
сегодня в 17:24
Некорректно сравнивать Кейна - настоящего мужика и тогдашнего Раналду - дельфина
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 17:23
Значит Кейн молодец,хотя слышу в первый раз.
Великий Князь ответил Vector-B B
сегодня в 17:22
Vector-B B:
Добрый день!Леви один из самых успешных клубных владельцев.Титулы есть такое слово)преданность сейчас не актуальна)
Не актуальна, но всегда в цене.)
Vector-B B ответил Великий Князь
сегодня в 17:21
Великий Князь:
День добрый! Я не в курсе дел Тотэнхэма. Леви это владелец? Если да, то вряд ли он захочет продать Кейна. Да и Кейну не резон уходить из клуба, где всё получается.
Добрый день!Леви один из самых успешных клубных владельцев.Титулы есть такое слово)преданность сейчас не актуальна)
Великий Князь ответил Mоnоlo
сегодня в 17:21
Mоnоlo:
Льюис владелец.
Спасибо за ликбез.
С победой!
ceret
сегодня в 17:21
даешь зм Кейну
Mоnоlo ответил Великий Князь
сегодня в 17:20
Льюис владелец.
Марк Аврелий ответил Vector-B B
сегодня в 17:17
Vector-B B:
Обогатит Дядюшку Леви=)
Интересно, сколько еврей Леви будет за него требовать? Лямов 300, не меньше)
Великий Князь ответил Vector-B B
сегодня в 17:17
Vector-B B:
Обогатит Дядюшку Леви=)
День добрый!
Я не в курсе дел Тотэнхэма. Леви это владелец?
Если да, то вряд ли он захочет продать Кейна. Да и Кейну не резон уходить из клуба, где всё получается.
Vector-B B ответил Великий Князь
сегодня в 17:15
Великий Князь:
В отличной форме Кейн.
Обогатит Дядюшку Леви=)
Великий Князь
сегодня в 17:13
В отличной форме Кейн.
jobss ответил Vector-B B
сегодня в 17:12
Vector-B B:
Кейну
спасибо, исправили
Марк Аврелий
сегодня в 17:12
Кейн хорош, машина по забиванию голов.
Vector-B B
сегодня в 17:10
Кейну
Vector-B B
сегодня в 17:09
Что за футболист -Кейну?)
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