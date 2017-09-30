Ловрен: «Пью по 5 таблеток перед играми, чтобы заглушить боль в спине»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен рассказал, что в последнее время его донимают сильные боли в спине, из-за которых он вынужден играть на таблетках.

«В последние 2 недели у меня проблемы со всем телом, это больно. У меня были трудности со спиной, а теперь я еще и повредил ахилл. Я не могу тренироваться. Самая большая проблема - это спина, из-за нее я пропустил матчи АПЛ против „Манчестер Сити“ и „Бернли“.

У меня большие проблемы с левой стороной тела, поэтому приходится пить по 5 таблеток перед матчами, чтобы можно было играть. В последнее время я постоянно принимаю таблетки перед играми. Чувствую себя всё хуже и хуже, долгое время это продолжать не имеет смысла».

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