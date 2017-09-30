«Ахмат» в меньшинстве уступил «Тосно»

Во встрече 12-го тура чемпионата России «Ахмат» проиграл «Тосно».
Санкт-Петербург, стадион «Петровский».
«Тосно» - «Ахмат» - 1:0 (0:0)
Гол: Марков 76.
«Тосно»: Юрченко, Сухарев, Чернов, Шахов, Буйволов, Быстров (Мелкадзе 61), Полетанович, Нуну Роша, Карницкий (Труйич 71), Заболотный, Марков (Трошечкин 86).
Главный тренер: Дмитрий Парфенов.
«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо, Мохаммади (Бериша 72), Анхель, Лео Жаба (Бацуев 48), Исмаэл, Митришев (Роши 53), Швец, Уциев, Мбенге.
Главный тренер: Олег Кононов.
Предупреждения: Швец 23, Марков 25, Карницкий 41, Сухарев 65, Труйич 81, Шахов 87, Анхель 90+1.
Удаление: Швец 46.
Судья: Алексей Николаев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче тура «Краснодар» проиграл тульскому «Арсеналу» (0:1).
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а это ....... к Локо не имеет никакого отношения :
ни работой,ни как болельщик,нашел кому писать )
а это ....... к Локо не имеет никакого отношения :
ни работой,ни как болельщик,нашел кому писать )
А мы завтра Байкала будем долбать )
А мы завтра Байкала будем долбать )
А завтра ещё и Анжи "рекорд" будет бить!
А завтра ещё и Анжи "рекорд" будет бить!