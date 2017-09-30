«Рубин» - «Амкар»: стартовые составы

Обнародованы стартовые составы команд на матч 12-го тура РФПЛ «Рубин» - «Амкар».
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, Карадениз, М`Вила, Канунников, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Бурлак, Набиуллин, Сорокин, Сонг, Рочина, Лестьенн, Жемалетдинов.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Идову, Занев, Милькович, Конде, Комолов, Гол, Баланович, Эзатоллахи, Прокофьев.
Запасные: Хомич, Вамбольт, Сиваков, Зайцев, Мельников, Рязанцев, Шаваев, Гащенков, Костюков, Салугин, Бодул.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «СКА-Хабаровск» одержал победу над «Ростовом» (2:1).
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