«Крылья Советов» добыли победу над «Зенитом-2»

В матче 16-го тура ФНЛ «Крылья Советов» переиграли «Зенит-2».
Самара, стадион «Металлург».
«Крылья Советов» - «Зенит-2» - 1:0 (1:0)
Гол: Корниленко 30.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Надсон, Зотов, Ланин, Чочиев (Башкиров 77), Ткачук (Зинков 89), Мияйлович, Алиев (Кленкин 54), Корниленко (Самодин 88).
Главный тренер: Андрей Тихонов.
«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Круговой, Пенчиков, Каккоев, Андреев (Плетнев 58), Мусаев (Горулев 63), Прудников (Еловских 46), Соловейчикс, Сиротов, Панюков.
Главный тренер: Анатолий Давыдов.
Предупреждения: Конюхов 11, Корниленко 15, Зуев 17, Мияйлович 71.
На 12-й минуте Панюков не реализовал пенальти.
Судья: Cтанислав Васильев.
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