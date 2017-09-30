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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
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«Крылья Советов» добыли победу над «Зенитом-2»

сегодня, 15:57
Крылья СоветовКрылья Советов1 : 0Зенит-2Зенит-2Матч завершен

В матче 16-го тура ФНЛ «Крылья Советов» переиграли «Зенит-2».

Самара, стадион «Металлург».

«Крылья Советов» - «Зенит-2» - 1:0 (1:0)
Гол: Корниленко 30.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Гаджибеков, Надсон, Зотов, Ланин, Чочиев (Башкиров 77), Ткачук (Зинков 89), Мияйлович, Алиев (Кленкин 54), Корниленко (Самодин 88).
Главный тренер: Андрей Тихонов.

«Зенит-2»: Бабурин, Зуев, Круговой, Пенчиков, Каккоев, Андреев (Плетнев 58), Мусаев (Горулев 63), Прудников (Еловских 46), Соловейчикс, Сиротов, Панюков.
Главный тренер: Анатолий Давыдов.

Предупреждения: Конюхов 11, Корниленко 15, Зуев 17, Мияйлович 71.

На 12-й минуте Панюков не реализовал пенальти.

Судья: Cтанислав Васильев.

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