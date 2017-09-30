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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 Матч завершен Ман Юнайтед 4:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 Матч завершен Халл Сити 6:1 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Матч завершен Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Матч завершен Рубин 0:1 Амкар
19:00 Идет первый тайм Спартак М 0:0 Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 Матч завершен Волгарь 1:3 Спартак-2
17:00 Матч завершен Авангард Кур 0:1 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 Закончился первый тайм ПСЖ 5:1 Бордо
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18:53
«Халл Сити» сокрушил «Бирмингем»12
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18:27
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16:21
Два мяча Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»26
15:55
«Ахмат» в меньшинстве уступил «Тосно»121
18:59
Бердыев: «Понимание того, как исправлять ситуацию, есть, но нужно время»0
18:56
«Химки» обыграли «Балтику» и другие результаты 16-го тура ФНЛ6
18:52
«Спартак-2» обыграл на выезде «Волгарь»0
18:49
«Кубань» взяла верх над «Авангардом»6
18:45
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«Спартак» - «Урал»: стартовые составы

сегодня, 17:56
СпартакСпартак0 : 0УралУралИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 12-го тура чемпионата России.

«Спартак»:  Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

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Все комментарии
Геннадьич ответил PiterGrad
сегодня в 18:58
PiterGrad:
а где понос , рукодрочь и луиза? а и еще вегетарианец глюкчат... ненавидит который мясо
Мне кажется,что бомж-ая ветка не здесь,оп-здь!
tolctoy
сегодня в 18:54
Удачи СПАРТАКУ!!!!! С таким экспериментальным составом.
Геннадьич
сегодня в 18:54
Кутепов в центре-значит проиграем....Одни и те же грабли.
pereletnii
сегодня в 18:46
Леня психанул Халл 6-0
МапС
сегодня в 18:44
Бубен обещал Промеса и Зе, а их даже в запасе нет... :(
178
сегодня в 18:43
    PiterGrad
    сегодня в 18:43
    а где понос , рукодрочь и луиза? а и еще вегетарианец глюкчат... ненавидит который мясо
    МапС
    сегодня в 18:43
    Все конкуренты Спартака проиграли вчера и сегодня. Теперь наша очередь сливать :)
    Вперёд, Спартак!
    zxz32
    сегодня в 18:43
    Победы Спартаку! И главное без травм! Удачи
    pereletnii
    сегодня в 18:33
    Похоже зе луиш просто убежал.
    Zak11
    сегодня в 18:32
    Попов, Мельгарехо, Роша и Адриано - Каррера решил сыграть в атакующий футбол?
    romarez
    сегодня в 18:31
    3-0 без шансов для Урала
    Skorp-winner
    сегодня в 18:26
      halfbeek ответил Skorp-winner
      сегодня в 18:25
      Skorp-winner:
      дружище комбаров в составе!) это плюсик для Урала самедова и попова в номинации на оскар надо выдвинуть! быстро оклемались.. Хотя мы знаем какие актеры у спартака: паршивлюки ананидзы и тд! гы-гы
      Куда бы тебя выдвинуть со спартаковских веток.
      ФорвардЪ
      сегодня в 18:24
      За результативный футбол!
      SHMEL
      сегодня в 18:23
      Фавориту будет непросто в этом матче,т.к. в принципе спартак тоже не очень слабый клуб.
      Санчо Панса
      сегодня в 18:22
      Вперед, Урал! Победа вполне даже возможна, как было в 2015 году. Ливерпуль измотал Спартак и этим надо воспользоваться)
      Брулин ответил ЭJlvIS
      сегодня в 18:22
      ЭJlvIS:
      что-то с животом у него там. Беременен вроде
      ахахаххах
      Skorp-winner
      сегодня в 18:21
      дружище комбаров в составе!) это плюсик для Урала

      самедова и попова в номинации на оскар надо выдвинуть! быстро оклемались.. Хотя мы знаем какие актеры у спартака: паршивлюки ананидзы и тд! гы-гы
      ЭJlvIS ответил Брулин
      сегодня в 18:19
      Брулин:
      Где Зе Луиш!? Уже зла не хватает.Что он там себе растянул !? По срокам уже к связкам колена скоро подойдёт......
      что-то с животом у него там. Беременен вроде
      богун
      сегодня в 18:17
      Разборки середняков. Одни чуть выше в таблице, вторые играют дома, поэтому ставлю на ничью.
      вованыч 80
      сегодня в 18:11
      Пускай спартак сыграет так же "шикарно",как с ливерпулем!!!
      Брулин
      сегодня в 18:10
      Где Зе Луиш!? Уже зла не хватает.Что он там себе растянул !? По срокам уже к связкам колена скоро подойдёт......
      Адвокат 76
      сегодня в 18:08
      Удачи обеим командам!
      112910415
      сегодня в 18:07
      очередной момент истины...Спартак победит!
      AntiherQ1488
      сегодня в 18:03
      Вперед Спартак! Кто о чем, а кони все о судьях.
      cska.78
      сегодня в 18:03
        eaguar
        сегодня в 18:02
        Победы Спартаку .
        Levadia
        сегодня в 18:01
        Ещенко,Комбаров и Со.
        Жду интересной игры.)
        sihafazatron
        сегодня в 17:59
        если судья не будет помогать никому, то урал наберет 3 очка
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