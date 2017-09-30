«Спартак» - «Урал»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 12-го тура чемпионата России.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Комбаров, Самедов, Фернандо, Попов, Мельгарехо, Педро Роша, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Щербаков, Таски, Петкович, Самсонов, Бакаев, Пашалич, Сакала.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Бавин, Евсеев, Чантурия, Кулаков, Глушков, Бумаль, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Динга, Фидлер, Манучарян, Ильин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Вперёд, Спартак!
Вперёд, Спартак!
к концу первого круга думаю свое 15-16 наконец-то займут! гы-гы
к концу первого круга думаю свое 15-16 наконец-то займут! гы-гы
самедова и попова в номинации на оскар надо выдвинуть! быстро оклемались.. Хотя мы знаем какие актеры у спартака: паршивлюки ананидзы и тд! гы-гы
самедова и попова в номинации на оскар надо выдвинуть! быстро оклемались.. Хотя мы знаем какие актеры у спартака: паршивлюки ананидзы и тд! гы-гы
Жду интересной игры.)
Жду интересной игры.)